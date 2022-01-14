В Госдуме предложили вернуть накопительную часть пенсии гражданам России

Если в России будет принято решение о переходе к добровольной накопительной системе пенсионного обеспечения граждан, в таком случае следует возвратить деньги людям, уже перечислившим свои финансы в накопительную часть до 2014 года. Это мнение высказала народный избранник Государственной думы от «Партии роста» Оксана Дмитриева. Такую информацию сообщило онлайн издание REGNUM.

«Когда страна будет осуществлять массовый переход к добровольной накопительной пенсионной системе, она обязана вернуть все деньги тем плательщикам, кто добросовестно ранее перечислял средства в накопительную часть до 2014 года. Поэтому необходимо предоставить гражданам Российской Федерации право выбора. Каждый человек должен получить обратно свои деньги, которые он уже выплатил раньше. Затем люди смогут направить эти средства в страховую часть с соответствующей переиндексацией», — так считает Дмитриева которая привела эти аргументы, выступая в Телеграмм-канале.

Если НФП исчезнет, или обанкротится, или же там возникнет нулевая или отрицательная доходность, все убытки граждан должно взять на себя государство, которое в свое время навязало гражданам эту систему, уверена депутат.

«Если признать полный провал обязательной накопительной пенсионной системы и переходить от обязательных накоплений к добровольным, нужно принять решение о том, что делать с накопленными гражданами с 2002 по 2014 год деньгами, то есть с этими 3 триллионами рублей», — рассказала парламентарий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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