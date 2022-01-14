Пожилым гражданам в России решили разово выплатить по 10 тыс. рублей в январе 2022 года

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
Пенсионерам РФ планируется выплатить разовый денежный транш. Скоро пожилые люди получат 10 000 рублей. Эта выплата состоится тогда, когда будет соблюден ряд условий. Об этом пишет журналист информационного онлайн-издания PRIMPRESS. Деньги станут стимулом для того, чтобы пенсионеры привились от вируса SARS-CoV-2. Данную идею озвучил народный избранник Государственной думы Василий Власов. Депутат отослал своё письмо Председателю российского правительства Михаилу Мишустину, в котором указал: российским пенсионерам необходимо учредить разовое пособие в сумме 10 тысяч рублей.
Это денежное поощрение пожилым людям можно дать, если они выполнят всего 2 условия. Первое: им следует вакцинироваться на 100% от коронавирусной инфекции. Второе: пенсионерам необходимо быть получателями выплат по старости. Автор инициативы акцентировал внимание на том, что на федеральном уровне подобных выплат пожилым гражданам в Российской Федерации ещё никогда не было. В некоторых субъектах страны власти регионов стараются поддерживать пенсионеров подобным образом. К примеру, по 10 000 рублей выплачивается людям старше 65 лет в городе Москве за то, что они вакцинируются либо ревакцинируются до конца марта 2022 года.
Между тем в Совете Федерации заявили, что поддерживают введение новой выплаты для пенсионеров. Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что такая поддержка пожилым гражданам очень нужна. При этом, по его словам, выплату можно ввести отдельным указом президента или же постановлением правительства. Не исключено, что понадобится и одобрение Госдумы. Учитывая, что первое заседание нижней палаты намечено на 18 января, появление нового пособия возможно как раз после этой даты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...Подробнее
Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...Подробнее
Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у...Подробнее
Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...Подробнее
Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...Подробнее
Планы по включению Казахстана в «Великий Туран», который так долго вынашивала и лелеяла Турция, оказались нарушенными....Подробнее
Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере...Подробнее
Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские...Подробнее
Работающих пенсионеров уже менее чем через три месяца может ждать рекордная индексация пенсий. Об этом сообщает ресурс...Подробнее
Комментировать