Пожилым гражданам в России решили разово выплатить по 10 тыс. рублей в январе 2022 года

Пенсионерам РФ планируется выплатить разовый денежный транш. Скоро пожилые люди получат 10 000 рублей. Эта выплата состоится тогда, когда будет соблюден ряд условий. Об этом пишет журналист информационного онлайн-издания PRIMPRESS. Деньги станут стимулом для того, чтобы пенсионеры привились от вируса SARS-CoV-2. Данную идею озвучил народный избранник Государственной думы Василий Власов. Депутат отослал своё письмо Председателю российского правительства Михаилу Мишустину, в котором указал: российским пенсионерам необходимо учредить разовое пособие в сумме 10 тысяч рублей.

Это денежное поощрение пожилым людям можно дать, если они выполнят всего 2 условия. Первое: им следует вакцинироваться на 100% от коронавирусной инфекции. Второе: пенсионерам необходимо быть получателями выплат по старости. Автор инициативы акцентировал внимание на том, что на федеральном уровне подобных выплат пожилым гражданам в Российской Федерации ещё никогда не было. В некоторых субъектах страны власти регионов стараются поддерживать пенсионеров подобным образом. К примеру, по 10 000 рублей выплачивается людям старше 65 лет в городе Москве за то, что они вакцинируются либо ревакцинируются до конца марта 2022 года.

Между тем в Совете Федерации заявили, что поддерживают введение новой выплаты для пенсионеров. Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что такая поддержка пожилым гражданам очень нужна. При этом, по его словам, выплату можно ввести отдельным указом президента или же постановлением правительства. Не исключено, что понадобится и одобрение Госдумы. Учитывая, что первое заседание нижней палаты намечено на 18 января, появление нового пособия возможно как раз после этой даты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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