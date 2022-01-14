Всех россиян, которые кладут деньги на карту, ждет новое правило

С 1 марта текущего года произойдут изменения, которые коснутся владельцев банковских карт. Новые правила заключаются в том, что будет ужесточен контроль за денежными переводами и поступлениями на счета граждан. Такую новость сообщила юрист Ирина Сивакова. Как она подчеркнула, теперь у банков есть возможность контролировать денежные переводы россиян, так как с марта вступят в силу поправки в федеральный закон.

Сейчас банки контролируют зачисления, переводы или снятие со счета денег на сумму от 600 тысяч рублей и более. Но в ближайшее время появится дополнительное условие.

Даже если операция или несколько переводов не подпадают под признаки контролируемых транзакций, о них все равно сообщат в Росфинмониторинг. Если сотрудники банка заметили что-то подозрительное в том или ином переводе, то этого будет достаточно для того, чтобы считать подобные операции направленными на легализацию преступных доходов, пишет primpress.ru .

Владелец счета будет нести ответственность в случае подозрений. Отметим, что к подозрительным банковским операциям относятся такие действия, как большое количество зачислений и списаний денег со счета за день, большие суммы переводов, короткий интервал между получением и снятием – меньше минуты. Вызвать подозрение может отсутствие бытовых платежей: оплаты коммунальных услуг или покупки продуктов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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