Сбербанк приготовил сюрприз для россиян в возрасте до 68 лет

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Сбербанк приготовил приятный сюрприз россиянам, которые еще не достигли возраста 68 лет. Дочерняя компания банка - «Сберстрахование» предоставляет пенсионерам новый бонус. Специалисты банка в скором времени начнут оформлять новую страховку на случай болезни.
Речь идет об онкологических заболеваниях, а также о тех случаях, когда пожилому человеку требуется нейрохирургическая операция или операция на сердце. Граждане, которые оформили полис, смогут получить лечение в России или за рубежом. Пациенты получат возможность лечиться в клиниках Израиля, Южной Кореи, Испании и Турции.
Сумма страховки будет отличаться в зависимости от ситуации. Так, если речь идет о лечении в России, то максимальная сумма при онкологии составит 6 миллионов рублей, а в случае лечения за границей лимит повысят до 20 миллионов рублей.
Оформить полис, срок действия которого составит три года, можно на любого человека в возрасте до 67 лет. Оформить эту страховку можно как в банке, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Как сказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, компания оплатит лечение и его организует, а также подберет нужное медучреждение, оплатит проезд и проживание для пациента и одного сопровождающего. Специалисты помогут оформить документы и окажут визовую поддержку. Стоит упомянуть, что в покрытие входит оплата медикаментов на время амбулаторного лечения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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