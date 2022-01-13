Силуанов и Решетников поспорили по поводу компенсации удорожания товаров

На Гайдаровском форуме произошла дискуссия на тему необходимости компенсировать населению рост цен на товары. В споре участвовали министр финансов РФ Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников.

По мнению Решетникова, цены растут из-за высокого спроса и низкого количества предложений. Он высказал мнение о том, что инфляция носит долгосрочный характер, поэтому следует переходить к системным мерам и отказаться от временных ограничений. Он предложил, помогать адресно тем или иным потребителям, не вмешиваясь в сами рынки. На это Силуанов заметил, что нужно перетерпеть определенные моменты, хотя это не касается детей и пенсионеров, а также других граждан, нуждающихся в поддержке. Однако если компенсировать рост цен из бюджета в полном объеме, инфляция будет продолжаться.

На форуме также выступила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая заявила, что нужны только адресные меры поддержки уязвимых категорий граждан. Она согласилась с тем, что это не должно быть индексацией по всему кругу, иначе можно получить рост инфляции и рост расходов. Глава ЦБ РФ подчеркнула, что каждая страна будет сама принимать меры по борьбе с инфляцией. Например, в России регулятор поднял ключевую ставку до 8,5%, а уровень инфляции составил 8,39%, пишет interfax-russia.ru .

По данным Всемирного банка, уровень мировой инфляции равен 5,5%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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