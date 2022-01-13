Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Сегодня, 15:59

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Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости
Фото из открытых источников

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS.

Первая заключается в изменении предельной величины базы для начисления взносов в ПФР. В 2022 году показатель вырос и нынче составляет 1,6 миллиона рублей. По словам юриста, он влияет на начисление пенсионных баллов пенсионерам, по которым и пересчитывается пенсия данной категории в августе. 

«Дело в том, что чем выше предельная величина базы для взносов в Пенсионный фонд, тем меньше баллов с каждым годом может заработать человек при неизменной зарплате. Математический закон действует безотказно: чем больше делитель – тем меньше получается частное», – объяснила Сивакова «минус» повышения предельной величины.

Вторая не очень приятная новость касается пенсионных баллов. Сивакова напомнила, что в 2022 году их стоимость вырастет почти до 105 рублей. Однако рассчитывать на такой показатель могут только пенсионеры, которые уволятся в 2022 году. Всем остальным прибавка будет начисляться, исходя из стоимости пенсионного балла на момент назначения пенсии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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