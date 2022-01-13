Каждый житель в РФ получит по 20 тысяч рублей с 21 января

По 20 тыс. рублей может прийти на карты «Мир» уже с 21 января 2022 года. Получат эту денежную выплату от государства те, кто решил путешествовать по России.

С 18 января снова разработает программа туристического кэшбэка, пишет PRIMPRESS . По этой программе можно вернуть часть стоимости тура. Но для того, чтобы стать участником этой программы, придется выполнить ряд условий, о которых рассказал Ростуризм.

Так, важно помнить, что будут участвовать в этой программе только те граждане, которые проплатят туры по России на период с 21 января по 12 апреля, отправиться в которые можно будет до 30 апреля. Для круизов срок окончания поездки установлен на 1 июня текущего года.

Деньги вернутся на карту, с которой осуществлялась оплата. Но это может быть только карта «Мир».

Вернется на карту до 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Получить средства смогут жители всех российских регионов, причем неограниченное количество раз. При этом оплачивать с одной карты можно неограниченное количество поездок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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