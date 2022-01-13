ПФР сообщил гражданам в России о выплате 20 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Еще одно пособие вырастет с февраля и получат его многие семьи с детьми.

Размер этого пособия составляет сейчас около 19 тыс. рублей, но буквально через две недели оно вырастет до 20 тыс. рублей, пишет PRIMPRESS .

Речь идет о выплате, которую получают при рождении ребенка его родители. Данную выплату до 2022 года начисляли отделения социальной защиты, если мать не была до ухода в декрет официально трудоустроена. Теперь же начислять эту выплату будет Пенсионный фонд России.

Чтобы получить выплату, неработающий родитель или опекун ребенка должен обратиться в ПФР. Получить выплату смогут усыновители и приемные родители малыша.

Размер выплаты с 1 февраля 2022 года поднимется с 18 886 рублей до 20 473 рублей. Важно отметить, что эта выплата начисляется на каждого рожденного ребенка и оформляется в течение шести месяцев со дня его рождения.

Работающие родители такую выплату оформляют по месту работы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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