Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские выплаты с индексацией в 5,9%.

Но важно отметить, что январские пенсии будут пересчитаны и пенсионерам выплатят разницу между индексациями, передает PRIMPRESS .

В январе 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам повысят на 8,6% вместо 5,9%, запланированных ранее. Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда уже работают над правками в закон и примут их в ближайшие недели. Но январские выплаты все еще приходят с индексацией 5,9%.

Тем не менее, даже для тех, кто получил январские пенсии досрочно, либо забрал январские выплаты уже после новогодних праздников, индексацию проведут также с 1 января 2022 года. Об этом сообщила юрист Ирина Сивакова.

Она сообщила, что как только соответствующие изменения будут приняты на законодательном уровне, пенсионерам дочислят разницу между индексациями, которая составит 2,7% от декабрьское пенсии. Важно учитывать, что базой для расчета служит все же пенсия до индексации в 5,9%.

Получить прибавку, отмечает Сивакова, скорее всего пенсионеры смогут в феврале.

В Минтруде уже подсчитали, что после индексации в 8,6% средний размер пенсии в России вырастет до 19 тыс. рублей. Средняя прибавка будет около 1,4 тыс. рублей в месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700