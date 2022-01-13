Некоторые граждане в России получат выплату в размере 10 тыс. рублей с 16 января 2022

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
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Некоторые российские семьи, у которых есть дети в возрасте от трех до семи лет, буквально на днях смогут получить новую денежную доплату. Из-за того, что изначально выплату они получили не в полном объеме, произошел перерасчет. Недостающая разница и поступит им на счета.
Речь идет о малоимущих семьях, которые получают денежное пособие от государства.
С нового года вырос размер прожиточного минимума на детей в регионах. Именно от ПМ напрямую зависит сумма начисляемого пособия. Для того, чтобы эту категорию семей не оставлять без своевременной помощи, было принято решение перечислить деньги без учета индексациии в обычные сроки. А уже затем отправить недостающую сумму.
«В ближайшие дни по этой выплате будет произведен перерасчет, с учетом нового показателя ПМ для детей, и осуществлена доплата», – сообщили в соцзащите.
В 2022 году детский ПМ в большинстве регионов РФ был увеличен на 5,6 процента. Следовательно, в среднем он равен 10 тысячам рублей. Следует напомнить, что некоторые семьи получают пособие в размере 50 и 75% от прожиточного минимума. Все зависит от уровня доходов семьи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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