Глава Счетной палаты Кудрин назвал главный недостаток ПФР

В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...Подробнее
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках Гайдаровского форума заявил, что главным недостатком Пенсионного фонда России и других страховых фондов и институтов является отсутствие частных национальных инвесторов, которые могли бы вкладывать в них средства. У национального фонда нет такой базы, которая могла бы формировать инвестиции в экономику, считает бывший министр финансов.
По словам Кудрина, в фондах США этот показатель достигает под 100 процентов, а России же он составляет 2-3%, пишет ura.news. Доктор экономических наук также подчеркнул, что у России нет финансовой «подушки», которая постоянно генерирует инвестиции в экономику, и в этом заключается просчет, сделал вывод Кудрин.
«Успех экономики — сбережение накоплений, которые через банки трансформируются в инвестиции. Этот инструмент надо еще настраивать», — заметил экономист.
Ранее Кудрин заявил, что недоработка пенсионной системы может через пару лет привести к серьезным проблемам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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