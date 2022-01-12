Части пенсионеров в РФ не повысят пенсии на 8,6% в 2022 году

В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...Подробнее
Не все пожилые граждане получат повышенные пенсии, поскольку индексация в 8,6% предусмотрена не для всех.
О том, кого не затронет индексация, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
Так, страховые пенсии по старости решено проиндексировать на 8,6%. Соответствующая инициатива поступила от президента РФ Владимира Путина. До этого январские пенсии повысили на 5,9%, но поскольку эта индексация ниже уровня инфляции 2021 года, то решено пересмотреть размер индексации. Важно отметить, что индексация в 8,6% будет не дополнительной к уже добавленным 5,9%, а вместо. Такие изменения затронут около 31 млн пенсионеров.
А вот примерно 20% пенсионеров эта индексация не коснется. Более 8,6% пожилых россиян продолжают работать после выхода на пенсию. И как раз этой категории пенсионеров не стоит рассчитывать на повышение пенсии.
«Для них в феврале, когда поправки все-таки примут, ничего не изменится. Ведь по закону индексация пенсий работающим де-факто не проводится. Хотя де-юре прибавка им начисляется, но получить ее пенсионеры могут только после увольнения», – сообщил Власов.
Хотя возможность вернуть индексацию пожилым гражданам обсуждается уже не один год, тем не менее, с 2016 года их пенсии не индексируются. Законопроекты о необходимости индексации пенсий и этой категории граждан периодически вносятся в Госдуму, тем не менее, пока ни один из них не принят.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...Подробнее
Новость об индексации пенсий на 8,6% порадовала многих россиян, но эксперты предупредили о том, какие экономические...Подробнее
Российский кредитно-денежный сектор сильно изменит событие, ожидаемое в феврале 2022 года. Это изменение окажет...Подробнее
Финансовый журналист Александра Баязитова утверждает, что россиян ждет скорая девальвация национальной валюты, в...Подробнее
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
С 2022 года граждане России обязаны платить новый налог с банковских вкладов. Он затрагивает и пенсионеров -...Подробнее
По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...Подробнее
Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра...Подробнее
Издание Daily Mail обвинило Россию в намерении повредить глобальную сеть интернет-кабелей, которая находится в тысячах...Подробнее
Российских пенсионеров порадовали новой одноразовой денежной выплатой. Средства придут на счета людей автоматически до...Подробнее
Комментировать