Части пенсионеров в РФ не повысят пенсии на 8,6% в 2022 году

Не все пожилые граждане получат повышенные пенсии, поскольку индексация в 8,6% предусмотрена не для всех.

О том, кого не затронет индексация, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS .

Так, страховые пенсии по старости решено проиндексировать на 8,6%. Соответствующая инициатива поступила от президента РФ Владимира Путина. До этого январские пенсии повысили на 5,9%, но поскольку эта индексация ниже уровня инфляции 2021 года, то решено пересмотреть размер индексации. Важно отметить, что индексация в 8,6% будет не дополнительной к уже добавленным 5,9%, а вместо. Такие изменения затронут около 31 млн пенсионеров.

А вот примерно 20% пенсионеров эта индексация не коснется. Более 8,6% пожилых россиян продолжают работать после выхода на пенсию. И как раз этой категории пенсионеров не стоит рассчитывать на повышение пенсии.

«Для них в феврале, когда поправки все-таки примут, ничего не изменится. Ведь по закону индексация пенсий работающим де-факто не проводится. Хотя де-юре прибавка им начисляется, но получить ее пенсионеры могут только после увольнения», – сообщил Власов.

Хотя возможность вернуть индексацию пожилым гражданам обсуждается уже не один год, тем не менее, с 2016 года их пенсии не индексируются. Законопроекты о необходимости индексации пенсий и этой категории граждан периодически вносятся в Госдуму, тем не менее, пока ни один из них не принят.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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