Стало известно, как рассчитать свой новый размер пенсии после указа президента Путина

По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента индексации.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о том, что все страховые пенсии будут проиндексированы на 8,6 процента, вместо 5,9. До конца января соответствующие поправки должны быть приняты Госдумой, а затем и Советом Федерации.

Пенсионеры заранее могут узнать новый размер выплат. Для этого необходимо свою пенсию (до 1 января 2022 года) умножить на 1,086. Полученная сумма и будет соответствовать проиндексированной пенсии. Именно ее пенсионеры станут получать с февраля нынешнего года.

Следует разъяснить, что та часть россиян, которые уже получили пенсию за январь с учетом индексации в размере 5,9 процента, получат доплату за текущий месяц в размере 2,7 процента от размера декабрьской пенсии.

Специалисты напоминают, что рассчитывать на увеличение пенсий можно только неработающим пенсионерам. Тем, кто продолжает свою трудовую деятельность, индексация не положена.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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