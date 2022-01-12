Стало известно, как рассчитать свой новый размер пенсии после указа президента Путина

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По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента индексации.
Напомним, что на днях президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о том, что все страховые пенсии будут проиндексированы на 8,6 процента, вместо 5,9. До конца января соответствующие поправки должны быть приняты Госдумой, а затем и Советом Федерации.
Пенсионеры заранее могут узнать новый размер выплат. Для этого необходимо свою пенсию (до 1 января 2022 года) умножить на 1,086. Полученная сумма и будет соответствовать проиндексированной пенсии. Именно ее пенсионеры станут получать с февраля нынешнего года.
Следует разъяснить, что та часть россиян, которые уже получили пенсию за январь с учетом индексации в размере 5,9 процента, получат доплату за текущий месяц в размере 2,7 процента от размера декабрьской пенсии.
Специалисты напоминают, что рассчитывать на увеличение пенсий можно только неработающим пенсионерам. Тем, кто продолжает свою трудовую деятельность, индексация не положена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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