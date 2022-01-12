Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР

Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является первым потоком января. Суммы выплат будут несущественно различаться, однако в основном они будут ориентировочно 18 000 рублей. Об этом рассказали журналисты онлайн издания PRIMPRESS.

14 января 2022 года в регионах страны начнётся перечисление первого потока выплат денег января от ПФР. Причитающиеся субсидии люди смогут получить посредством банковским структур. Это значит, что либо на карточку банка, либо через отделения почты по месту жительства. Кто выбирает почту, ему деньги могут принести домой, либо человек их может получить в кассе почты. В пятницу, 14 января, первый поток финансирования выплат будет осуществляться на всей территории Красноярского края. Профинансированы будут все города и районы региона, за исключением Норильска. Деньги придут 14 января всем, кому еще не приходили за январь пенсии и другие социальные выплаты по линии фонда.

Поток денежных выплат № 2 запланирован на 21 января. Суммы поступлений будут несколько отличаться. Однако, уже известны средние цифры денежных выплат. Как объявили специалисты Росстата, средний размер пенсии в регионе до индексации составлял 16 896 рублей в месяц. С 1 января страховые пенсии неработающих россиян были проиндексированы на 5,9%. Это значит, что прибавка составила в среднем 997 рублей, после чего средняя пенсия будет уже 17 892 рубля.

Добавим, что после принятого президентом Владимиром Путиным решения пенсии в итоге увеличатся на 8,6%. Но такую доплату стоит ждать, скорее всего, уже в феврале, после того, как власти примут поправки в закон. К счастью, прибавку получат все задним числом, с 1 января.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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