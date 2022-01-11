Всех, у кого есть карта «Мир», ждет новое правило

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
Пользователи платежной банковской карты «Мир» получат расширенные возможности уже с 14 января. Указывается, что все обладатели такой карты смогут беспрепятственно пользоваться ею на территории Белоруссии — она будет осуществлять те же функции, что и на территории России. Об этом пишет «Primpress.ru».
Согласно информации пресс-центра национальной платежной системы «Мир», в ближайшее время планируется расширить возможности пользования платежной картой на территории других стран. Уже с 14 января клиенты банка смогут в полной мере использовать платежную карту в пределах Белоруссии — данное решение было принято РФ и Белоруссией на взаимных условиях. Эксперты объясняют, что картой «Мир» можно будет расплатиться в любом магазине, торговой точке, заведениях общественного питания, банках и других организациях в Белоруссии. Благодаря сотрудничеству платежных систем «Белкарт» и «Мир» россияне теперь получат более расширенные возможности, которыми можно будет свободно пользоваться во время поездки за границу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...Подробнее
Новость об индексации пенсий на 8,6% порадовала многих россиян, но эксперты предупредили о том, какие экономические...Подробнее
Российский кредитно-денежный сектор сильно изменит событие, ожидаемое в феврале 2022 года. Это изменение окажет...Подробнее
Финансовый журналист Александра Баязитова утверждает, что россиян ждет скорая девальвация национальной валюты, в...Подробнее
Не имея денег на поездку к девушке, двадцатиоднолетний москвич отправился на свидание, спрятавшись между вагонами...Подробнее
Новый период выплат от Пенсионного фонда РФ для многих граждан начнется с 10 января 2022 года. По окончании новогодних...Подробнее
Российских пенсионеров порадовали новой одноразовой денежной выплатой. Средства придут на счета людей автоматически до...Подробнее
С 2022 года граждане России обязаны платить новый налог с банковских вкладов. Он затрагивает и пенсионеров -...Подробнее
Издание Daily Mail обвинило Россию в намерении повредить глобальную сеть интернет-кабелей, которая находится в тысячах...Подробнее
Комментировать