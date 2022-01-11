Всех, у кого есть карта «Мир», ждет новое правило

Сегодня, 16:04

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Всех, у кого есть карта «Мир», ждет новое правило
Фото из открытых источников

Пользователи платежной банковской карты «Мир» получат расширенные возможности уже с 14 января. Указывается, что все обладатели такой карты смогут беспрепятственно пользоваться ею на территории Белоруссии — она будет осуществлять те же функции, что и на территории России. Об этом пишет «Primpress.ru».

Согласно информации пресс-центра национальной платежной системы «Мир», в ближайшее время планируется расширить возможности пользования платежной картой на территории других стран. Уже с 14 января клиенты банка смогут в полной мере использовать платежную карту в пределах Белоруссии — данное решение было принято РФ и Белоруссией на взаимных условиях. Эксперты объясняют, что картой «Мир» можно будет расплатиться в любом магазине, торговой точке, заведениях общественного питания, банках и других организациях в Белоруссии. Благодаря сотрудничеству платежных систем «Белкарт» и «Мир» россияне теперь получат более расширенные возможности, которыми можно будет свободно пользоваться во время поездки за границу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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