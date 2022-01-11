По 8400 рублей зачислят россиянам на карту с 15 января

Уже после 15 января российским гражданам будет приходить денежная выплата в увеличенном размере. Это пособие предназначается всем работающим гражданам по причине временной нетрудоспособности. То есть, речь идет о больничных.

Размер выплаты зависит от того, какую заработную плату получает работник, а также от его стажа. Чем выше зарплата и больше стаж, тем будет больше размер пособия.

Однако есть такие понятия, как минимальный и максимальный размер выплат по болезни. Такие показатели регулируются Министерством труда и социальной защиты. С этого года минимум выплаты составит 439 рублей в день, а максимальный размер пособия равен уже 2572 рубля.

Средний же размер выплат составит 1203 рубля в день. Как указывает статистика, россияне болеют, как правило, около одной недели. Выплата за такой период в среднем будет равна 8421 рублю, пишет primpress.ru .

Стоит сказать, что процедура оформления больничных листов несколько изменилась. Так, теперь они будут регистрироваться только в электронном виде, что упростит весь процесс для работника, работодателей и сотрудников поликлиник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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