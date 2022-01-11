«Газпром» закупает сигарет на четыреста семьдесят миллионов рублей. Поставщиков решили не афишировать

Подразделение «Газпрома», ООО «Газпром питание» провело тендер на поставку сигарет для семи чрезвычайно нуждающихся в этой продукции филиалов. Курящие работники компании обошлись ей недёшево – в четыреста семьдесят миллионов рублей. Первого декабря прошлого года аукцион был объявлен, двадцать четвёртого числа того же месяца на сайте госзакупок опубликовали его протокол.

Как указано в документах, заявки на участие в конкурсе подали две компании, которые в результате стали победителями. Одна поставит «Газпрому» табачных изделий на двести восемьдесят два миллиона рублей, вторая – на сто восемьдесят восемь. Название организаций неизвестно, их предпочли скрыть. В интервью, данном по этому поводу одному из информагентств, представитель «Газпром питания» подчеркнул, что в планы заказчика не входит обнародование такой информации, к тому же он не обязан это делать. Респондент дал отсылку к федеральному законодательству, прибавив при этом: «другой (информации) и не будет».

Напомним, что «Газпром питание» создано в 1998 году, специализация ООО – производство и продажа еды и напитков. Сейчас по всей стране им открыто уже более сотни филиалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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