Эксперты назвали неожиданное последствие новой индексации пенсий на 8,6%

Новость об индексации пенсий на 8,6% порадовала многих россиян, но эксперты предупредили о том, какие экономические последствия несет такое повышение.

В Министерстве экономического развития подчеркнули, что новый показатель повышения выплат станет «базой» для дальнейших высоких индексаций, сообщает PRIMPRESS.

Так, в 2021 году было принято решение провести индексацию пенсий в 2022 году на уровне 5,9%. Но инфляция по итогам предыдущего года составила около 8,4% и многие говорили о недостаточной индексации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо утвердить индексацию не ниже 8,6% и теперь это решение уже официально принято.

В МЭР сообщили, что новый высокий процент индексации ускорит рост страховых пенсий. Сейчас бюджет ПФР на 2023 и 2024 годы предусматривает рост страховых пенсий всего лишь на уровне 5,5%. Но после решения главы государства о доиндексации, этот показатель вырастет.

В ведомстве подчеркнули, что в стране запущены дополнительные программы поддержки пожилых людей. И это позволяет увеличивать их доходы. Например, в прошлом году им было выплачено разово по 10 тыс. рублей. С учетом этой выплаты в предыдущем году пенсии россиян выросли на 11%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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