Минтруд: пенсионерам выплатят по 19000 рублей в феврале

Вчера, 20:14

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Минтруд: пенсионерам выплатят по 19000 рублей в феврале
Фото из открытых источников

Уже в феврале российские пенсионеры станут получать выплаты в новом размере. Ожидается, что сумма пенсии составит около 19 тысяч рублей. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Как он сообщил, по поручению Владимира Путина в ближайшее время показатель индексации страховых пенсий пересмотрят. 

Напомним, что в январе пенсионные выплаты были проиндексированы  на 5,9 %, но сейчас индексация будет произведена на 8,6 %.  

По словам Котякова,  в этом году размер пенсий составит в среднем 18 984 рубля. Речь идет о пенсиях неработающих пожилых граждан. На эти цели будет выделено более 170 миллиардов рублей.

Таким образом, гражданам,  получившим выплату за январь, пришлют доплату. Другим же пенсионерам выплаты придут уже в увеличенном размере,  пишет  primpress.ru.

Глава Минтруда отметил,  что повышенные выплаты получит 31 миллион неработающих пенсионеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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