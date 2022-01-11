Минтруд: пенсионерам выплатят по 19000 рублей в феврале

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Уже в феврале российские пенсионеры станут получать выплаты в новом размере. Ожидается, что сумма пенсии составит около 19 тысяч рублей. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Как он сообщил, по поручению Владимира Путина в ближайшее время показатель индексации страховых пенсий пересмотрят.
Напомним, что в январе пенсионные выплаты были проиндексированы на 5,9 %, но сейчас индексация будет произведена на 8,6 %.
По словам Котякова, в этом году размер пенсий составит в среднем 18 984 рубля. Речь идет о пенсиях неработающих пожилых граждан. На эти цели будет выделено более 170 миллиардов рублей.
Таким образом, гражданам, получившим выплату за январь, пришлют доплату. Другим же пенсионерам выплаты придут уже в увеличенном размере, пишет primpress.ru.
Глава Минтруда отметил, что повышенные выплаты получит 31 миллион неработающих пенсионеров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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