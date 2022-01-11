Деньги всех граждан РФ будут «обнулять». Россиян предупредили о скорой девальвации

Вчера, 18:19

0

Image 16+
Деньги всех граждан РФ будут «обнулять». Россиян предупредили о скорой девальвации
Фото из открытых источников

Финансовый журналист Александра Баязитова утверждает, что россиян ждет скорая девальвация национальной валюты, в результате которой накопления россиян будут фактически обесценены.

Эти выводы следуют из заявления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Чиновница сообщила, что все ее деньги хранятся в рублях. Кроме того, Набиуллина порекомендовала россиянам последовать ее примеру.

По мнению Баязитовой, такое заявление является прямым доказательством негативного развития событий. Власти сообщают о надежности рубля чаще всего накануне обвала валюты. Примером того можно назвать события 2014 года, когда курс национальной валюты рухнул до исторических значений.

«Как показывает история, такие разговоры примета того, что власти планируют очередную девальвацию национальной валюты. В 2014 году очень многие россияне пожалели о том, что не перевели свои сбережения в доллары. Надеюсь, что сейчас люди, наученные горьким опытом, сделают правильные выводы и поступят иначе», – подчеркнула эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минтруд: пенсионерам выплатят по 19000 рублей в феврале

Вчера, 20:14

Деньги всех граждан РФ будут «обнулять». Россиян предупредили о скорой девальвации

Вчера, 18:19

Пенсионерам назвали сумму новой прибавки к выплатам

Вчера, 17:34

Аналитик Косарева усомнилась в увеличении зарплат в России на 8,4%

Вчера, 14:49

В России осуществят рекордную индексацию пенсий

Вчера, 13:39

Деньги зачислят на карту: кому придет почти 40 000 рублей?

Вчера, 13:19

Реальный размер пенсий и соцвыплат может измениться из-за инфляции

Вчера, 10:44

Новую разовую выплату 5 тыс. рублей получат две категории россиян

Вчера, 09:54

Сбербанк призвал граждан в РФ готовиться к худшему в феврале 2022 года из-за инфляции

Вчера, 00:09

Депутат Госдумы Делягин: у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране

11-01-2022, 19:04

Часть граждан РФ c 10 по 14 января 2022 года получит 10 тыс. рублей от ПФР

11-01-2022, 18:29

В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

11-01-2022, 18:09

Раскрыта неприятная правда об индексации пенсий России в январе

11-01-2022, 17:54

Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

11-01-2022, 17:49

Тестирование цифрового рубля начнется в РФ до конца января

11-01-2022, 16:49

Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами в РФ

11-01-2022, 16:19

Юрист Оганова объяснила россиянам, почему нельзя отменить пенсионную реформу в стране

11-01-2022, 12:44

Названы категории пенсионеров, которые в феврале получат повышенную выплату

11-01-2022, 10:14

Одна категория пенсионеров в РФ получит 13000 рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

11-01-2022, 08:19

Госдума РФ в 2022 году намерена повысить россиянам пенсии

10-01-2022, 23:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

11-01-2022, 11:59

0

Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...

Подробнее
В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

11-01-2022, 18:09

0

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...

Подробнее
Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

10-01-2022, 11:44

0

Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим...

Подробнее
Сбербанк призвал граждан в РФ готовиться к худшему в феврале 2022 года из-за инфляции

Сбербанк призвал граждан в РФ готовиться к худшему в феврале 2022 года из-за инфляции

Вчера, 00:09

0

Российский кредитно-денежный сектор сильно изменит событие, ожидаемое в феврале 2022 года. Это изменение окажет...

Подробнее
Деньги всех граждан РФ будут «обнулять». Россиян предупредили о скорой девальвации

Деньги всех граждан РФ будут «обнулять». Россиян предупредили о скорой девальвации

Вчера, 18:19

0

Финансовый журналист Александра Баязитова утверждает, что россиян ждет скорая девальвация национальной валюты, в...

Подробнее
«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО

«Эхо Москвы» опубликовало призыв о вступлении России в НАТО

10-01-2022, 13:14

0

Вчера на сайте «Эха Москвы» было опубликовано заявление Конгресса интеллигенции России, требующее вступления страны в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В клубе «Салават Юлаев» 20 хоккеистов заразились коронавирусом

В клубе «Салават Юлаев» 20 хоккеистов заразились коронавирусом

10-01-2022, 15:59

0

Континентальная хоккейная лига была вынуждена отменить матч между омским «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» из Уфы....

Подробнее
Часть граждан РФ c 10 по 14 января 2022 года получит 10 тыс. рублей от ПФР

Часть граждан РФ c 10 по 14 января 2022 года получит 10 тыс. рублей от ПФР

11-01-2022, 18:29

0

Новый период выплат от Пенсионного фонда РФ для многих граждан начнется с 10 января 2022 года. По окончании новогодних...

Подробнее
Молодой человек отправился к петербургской возлюбленной, спрятавшись между вагонами поезда

Молодой человек отправился к петербургской возлюбленной, спрятавшись между вагонами поезда

10-01-2022, 18:49

0

Не имея денег на поездку к девушке, двадцатиоднолетний москвич отправился на свидание, спрятавшись между вагонами...

Подробнее
«Мусорная реформа» в Петербурге окажется на грани срыва из-за недальновидности регоператора

«Мусорная реформа» в Петербурге окажется на грани срыва из-за недальновидности регоператора

10-01-2022, 18:33

0

В первый день 2022 года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако город оказался к ней не готов. Жители...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться