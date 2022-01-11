Деньги всех граждан РФ будут «обнулять». Россиян предупредили о скорой девальвации

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Финансовый журналист Александра Баязитова утверждает, что россиян ждет скорая девальвация национальной валюты, в результате которой накопления россиян будут фактически обесценены.
Эти выводы следуют из заявления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Чиновница сообщила, что все ее деньги хранятся в рублях. Кроме того, Набиуллина порекомендовала россиянам последовать ее примеру.
По мнению Баязитовой, такое заявление является прямым доказательством негативного развития событий. Власти сообщают о надежности рубля чаще всего накануне обвала валюты. Примером того можно назвать события 2014 года, когда курс национальной валюты рухнул до исторических значений.
«Как показывает история, такие разговоры примета того, что власти планируют очередную девальвацию национальной валюты. В 2014 году очень многие россияне пожалели о том, что не перевели свои сбережения в доллары. Надеюсь, что сейчас люди, наученные горьким опытом, сделают правильные выводы и поступят иначе», – подчеркнула эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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