Пенсионерам назвали сумму новой прибавки к выплатам

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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова обрадовала российских пенсионеров приятной для них новостью. По ее словам, совсем скоро пожилые граждане получат новую выплату, которая станет прибавкой к пенсии, согласно решению Владимира Путина.
Напомним, что глава государства на совещании 12 января заявил о новом проценте индексации страховых пенсий. Президент подчеркнул, что инфляция по итогам года составила 8,4 %, а потому 5,9 % индексации неприемлемы. В итоге было принято решение об увеличении пенсии на 8,6 %.
Корректировки в закон должны внести депутаты Госдумы на заседании 18 января, после чего эти изменения одобрит Совет Федерации уже после 20 января. Перерасчет пенсий может произойти к концу января или началу февраля. Пенсионерам, получившим выплаты за январь, прибавку начислят задним числом, пишет primpress.ru.
По словам Бибиковой, сейчас средний размер страховой пенсии в стране составляет около 16 тысяч рублей. После решения Путина пенсионеры получат еще по 1400 рублей в месяц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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