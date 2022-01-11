Пенсионерам назвали сумму новой прибавки к выплатам

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова обрадовала российских пенсионеров приятной для них новостью. По ее словам, совсем скоро пожилые граждане получат новую выплату, которая станет прибавкой к пенсии, согласно решению Владимира Путина.

Напомним, что глава государства на совещании 12 января заявил о новом проценте индексации страховых пенсий. Президент подчеркнул, что инфляция по итогам года составила 8,4 %, а потому 5,9 % индексации неприемлемы. В итоге было принято решение об увеличении пенсии на 8,6 %.

Корректировки в закон должны внести депутаты Госдумы на заседании 18 января, после чего эти изменения одобрит Совет Федерации уже после 20 января. Перерасчет пенсий может произойти к концу января или началу февраля. Пенсионерам, получившим выплаты за январь, прибавку начислят задним числом, пишет primpress.ru .

По словам Бибиковой, сейчас средний размер страховой пенсии в стране составляет около 16 тысяч рублей. После решения Путина пенсионеры получат еще по 1400 рублей в месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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