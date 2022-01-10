Аналитик Косарева усомнилась в увеличении зарплат в России на 8,4%

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Финансовый эксперт Екатерина Косарева усомнилась в том, что в России в текущем году повысят заработную плату и соцвыплаты.
Аналитик считает, что с учетом инфляции зарплата должна быть проиндексирована минимум на 8.39%. Правительство должно решиться на повышение минимального размера оплаты труда, считает эксперт. Но далеко не все работодатели смогут пойти на этот шаг, предполагает Косарева.
По ее мнению, работодатели должны повышать зарплаты, создавать новые рабочие места и развивать внутреннюю инфраструктуру.
Аналитик подчеркнула, что все перечисленные выше обязательства есть в российском законодательстве, но их нарушение не предлагает жесткое наказание для малого и среднего бизнеса. К сожалению, в России нет регулятора, отслеживающего индексацию зарплат для сотрудников. Как подчеркнула Косарева, не предусмотрено даже серьезного взыскания за нарушение обязательств, пишет iz.ru.
Финансист отметила, что заметное повышение заработной платы может быть обеспечено для сотрудников сферы IT и менеджеров по вопросам управления, так как работодатели традиционно заинтересованы в поощрении таких сотрудников.
Как известно, многие россияне ожидали, что после новогодних праздников будут повышать зарплаты в связи с высоким уровнем инфляции. Тем более, что им дали надежду на это некоторые российские СМИ. Однако многие эксперты сомневаются в том, что средний и малый бизнес решится на это.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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