В России осуществят рекордную индексацию пенсий

Индексация на 5,9% пенсий в России была подвергнута резкой критике. Пенсионеры, получив в январе новую выплату, были разочарованы, так как цены в магазинах выросли настолько, что индексация уже не спасает. Экономисты и депутаты также отмечают, что уровень инфляции по итогам прошлого года составляет уже 8%. Согласно Конституции, пенсии должны повышаться ежегодно на уровень не ниже инфляции.

Еще в декабре Владимир Путин заявил, что правительство должно выполнить обещание и найти решение этого вопроса. Президент предложил повысить ставку индексации до 8,6%.

По словам главы государства, в ближайшее время правительство должно провести «необходимые процедуры» и сообщить россиянам, как это все будет сделано. Вероятно, пенсионерам, уже получившим деньги, назначат доплату. Другие пенсионеры получат в январе проиндексированную с учетом новых цифр выплату, пишет primpress.ru .

Возможно, что новый процент индексации пенсий станет рекордным в России с 2016 года. За последние шесть лет страховые пенсии повышались на 4-5%, максимальный показатель был в 2019 году, когда составил 7,05%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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