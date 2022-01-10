Деньги зачислят на карту: кому придет почти 40 000 рублей?

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Эксперты анонсировали увеличение единовременной денежной выплаты на рождение первого ребенка в Хабаровском крае. Указывается, что в текущем году данное пособие будет увеличено почти на 5 тысяч рублей, передает «Primpress.ru».
Согласно комментарию пресс-центра министерства социальной защиты населения Хабаровского края, разовое пособие на первого ребенка в 2022 году составит 37 172 рублей. Указывается, что увеличение выплаты почти на 5 тысяч рублей стало возможным за счет повышения минимального прожиточного минимума в регионе. Также известно, что повышение коснется и ежемесячной выплаты, которая предлагается для родителей первенца — она будет увеличена на 2.2 тысячи рублей, и составит около 18 586 рублей.
Повышение выплат будет проведено и для семей, которые имеют детей от 3 до 7 лет — размер помощи в зависимости от уровня доходов семьи составит от 9.3 тысяч рублей до 18.6 тысяч рублей. Также в министерстве соцзащиты Хабаровского края анонсировали, что для специалистов сельской местности, тружеников тыла, ветеранов труда, многодетных семей и некоторых других категорий также будут повышены полагающиеся соцвыплаты — в среднем такие пособия будут проиндексированы на 4%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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