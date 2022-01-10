Реальный размер пенсий и соцвыплат может измениться из-за инфляции

Ранее экономические эксперты предупреждали, что уже в январе пенсионные выплаты будут постепенно девальвироваться из-за повышения цен на продукты питания. Как известно, в принятом бюджете на наступивший год заложена индексация социальных выплат в неприемлемом размере. Об этом упомянула депутат от КПРФ Елена Янчук.

Как сообщалось еще в конце прошлого года, страховые пенсии с 1 января повысят на 5,9%. Но по итогам 2021 года инфляция составила 8,39%. И хотя это предварительные данные Росстата, они в большей степени отражают реальную картину.

Реальный размер социальных выплат будет снижаться по мере того, как будут повышаться цены на продукты, отметила депутат. Уже с 15 января можно ожидать нового витка роста цен, а значит, покупательская способность резко снизится. То есть, январская индексация никакой роли в увеличении доходов самой уязвимой категории россиян не сыграет, а значит, не повысит уровень жизни российских пенсионеров, пишет primpress.ru .

На эту тему высказалась старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Она предупредила, что стоит готовиться к новой девальвации рубля, которая повлечет за собой и снижение располагаемых размеров денег.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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