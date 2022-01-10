Новую разовую выплату 5 тыс. рублей получат две категории россиян

С начала года многие выплаты существенно поднимутся. Поднялись и выплаты, введенные на региональном уровне, передает PRIMPRESS .

В Приморском крае власти нашли возможность повысить компенсации, выплачиваемые льготникам. Так, поднимутся выплаты семьям, доход которых ниже прожиточного минимума региона. Решено повысить выплаты и одиноким гражданам с низкими доходами.

В частности, им будет выплачиваться компенсация за покупку лекарств по рецепту врача. Это пособие решили поднять до трех тысяч рублей, хотя в прошлом году оно составляло только 1 тыс. рублей.

До 5 тыс. рублей подняли пособие по смерти человека из семьи с низким доходом. Это пособие ранее составляло 3 тыс. рублей.

Стоит отметить, что с января в России проиндексировали страховые выплаты по старости. Пенсии неработающих пенсионеров по всей стране подняли на 5,9%. А на апрель запланирована индексация страховых пенсий, назначенных тем гражданам, которые в силу разных обстоятельств не имеют стажа, достаточного для начисления страховой пенсии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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