Сбербанк призвал граждан в РФ готовиться к худшему в феврале 2022 года из-за инфляции

Российский кредитно-денежный сектор сильно изменит событие, ожидаемое в феврале 2022 года. Это изменение окажет существенное влияние на подавляющее большинство граждан страны. Это напрямую относится к денежным вкладам и кредитам. Ключевая ставка в очередной раз будет увеличена Центробанком. Этот прогноз прозвучал от старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина. Информация получена от онлайн издания PRIMPRESS.

Как утверждает финансовый аналитик, инфляцию, которая непомерно выросла на просторах Российской Федерации, сейчас только слегка замедлили. Однако бурный процесс повышения стоимости товаров и услуг пока далек от стабилизации. Цены практически на все товары и дальше увеличиваются. Такая тенденция означает, что российский регулятор и далее продолжит осуществлять жесткую денежно-кредитную политику. В декабре ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. На 11 февраля планируется новое заседание. Там с высокой степенью вероятности будут решать дальнейшую судьбу данного показателя.

Эксперты по экономике и финансам уверены почти на 100%, что ставку поднимут ещё. Теперь уже её увеличение должно быть весьма радикальным. Предположительно — ставку поднимут на 50 базисных пунктов. То есть, ключевая ставка вполне может стать 9% годовых. На подобное увеличение последует мгновенная реакция всех банков России. Кредитные организации кинутся повышать ставки по ипотеке (ВТБ уже повысил их до 10% и выше) и другим всевозможным кредитам. Существенно увеличится доходность по денежным вкладам. Они уже и так давно не поспевают за растущей инфляцией. Одновременно с этим, SberCIB Investment Research опубликовал ряд будущих сценариев. По этим схемам будет развиваться ситуация в экономике Российской Федерации до конца 2022 года.

Так, согласно пессимистичному прогнозу, ставка ЦБ взлетит сразу до 10 процентов в ближайшее время. Одновременно с этим в стране произойдут серьезные изменения курсов различных валют. К концу года доллар может стоить 73 рубля, а ключевая ставка будет на уровне 9,25 процента. В компании считают, что самый негативный сценарий может легко воплотиться в жизнь, ведь риски во всем мире все еще сохраняются.

«Для его реализации достаточно, чтобы инфляция и инфляционные ожидания в США в начале следующего года оставались на нынешнем уровне. К тому же уже сейчас участники денежного рынка закладывают в котировках ставку ЦБ 9,5% на первый квартал», — рассказал Рапохин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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