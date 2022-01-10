Сбербанк призвал граждан в РФ готовиться к худшему в феврале 2022 года из-за инфляции

Сегодня, 00:09

0

Image 16+
Сбербанк призвал граждан в РФ готовиться к худшему в феврале 2022 года из-за инфляции
Фото из открытых источников

Российский кредитно-денежный сектор сильно изменит событие, ожидаемое в феврале 2022 года. Это изменение окажет существенное влияние на подавляющее большинство граждан страны. Это напрямую относится к денежным вкладам и кредитам. Ключевая ставка в очередной раз будет увеличена Центробанком. Этот прогноз прозвучал от старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина. Информация получена от онлайн издания PRIMPRESS. 

Как утверждает финансовый аналитик, инфляцию, которая непомерно выросла на просторах Российской Федерации, сейчас только слегка замедлили. Однако бурный процесс повышения стоимости товаров и услуг пока далек от стабилизации. Цены практически на все товары и дальше увеличиваются. Такая тенденция означает, что российский регулятор и далее продолжит осуществлять жесткую денежно-кредитную политику. В декабре ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. На 11 февраля планируется новое заседание. Там с высокой степенью вероятности будут решать дальнейшую судьбу данного показателя. 

Эксперты по экономике и финансам уверены почти на 100%, что ставку поднимут ещё. Теперь уже её увеличение должно быть весьма радикальным. Предположительно — ставку поднимут на 50 базисных пунктов. То есть, ключевая ставка вполне может стать 9% годовых. На подобное увеличение последует мгновенная реакция всех банков России. Кредитные организации кинутся повышать ставки по ипотеке (ВТБ уже повысил их до 10% и выше) и другим всевозможным кредитам. Существенно увеличится доходность по денежным вкладам. Они уже и так давно не поспевают за растущей инфляцией. Одновременно с этим, SberCIB Investment Research опубликовал ряд будущих сценариев. По этим схемам будет развиваться ситуация в экономике Российской Федерации до конца 2022 года. 

Так, согласно пессимистичному прогнозу, ставка ЦБ взлетит сразу до 10 процентов в ближайшее время. Одновременно с этим в стране произойдут серьезные изменения курсов различных валют. К концу года доллар может стоить 73 рубля, а ключевая ставка будет на уровне 9,25 процента. В компании считают, что самый негативный сценарий может легко воплотиться в жизнь, ведь риски во всем мире все еще сохраняются. 

«Для его реализации достаточно, чтобы инфляция и инфляционные ожидания в США в начале следующего года оставались на нынешнем уровне. К тому же уже сейчас участники денежного рынка закладывают в котировках ставку ЦБ 9,5% на первый квартал», — рассказал Рапохин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Депутат Госдумы Делягин: у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране

Вчера, 19:04

Часть граждан РФ c 10 по 14 января 2022 года получит 10 тыс. рублей от ПФР

Вчера, 18:29

В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

Вчера, 18:09

Раскрыта неприятная правда об индексации пенсий России в январе

Вчера, 17:54

Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 17:49

Тестирование цифрового рубля начнется в РФ до конца января

Вчера, 16:49

Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами в РФ

Вчера, 16:19

Юрист Оганова объяснила россиянам, почему нельзя отменить пенсионную реформу в стране

Вчера, 12:44

Названы категории пенсионеров, которые в феврале получат повышенную выплату

Вчера, 10:14

Одна категория пенсионеров в РФ получит 13000 рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Вчера, 08:19

Госдума РФ в 2022 году намерена повысить россиянам пенсии

10-01-2022, 23:24

Ряд изменений в квитанциях ЖКХ ожидает граждан в РФ в 2022 году

10-01-2022, 22:39

Экономист Ковригин указал на ошибки Центрального банка РФ

10-01-2022, 20:24

2000 рублей на карту «Мир»: граждан в России обрадовали новой выплатой с 12 января

10-01-2022, 15:59

Хазин раскрыл, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию

10-01-2022, 15:09

Некоторым жителям РФ дадут по 16 тыс. рублей с 10 января 2022 года

10-01-2022, 12:14

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля 2022 года

10-01-2022, 11:24

По 6 тыс. 500 рублей в месяц готовят новой категории пенсионеров в России в 2022 году

10-01-2022, 11:09

Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

9-01-2022, 16:19

Кто 10 января получит 10 000 рублей от ПФР

9-01-2022, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

9-01-2022, 22:19

0

Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...

Подробнее
Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

Вчера, 11:59

0

Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...

Подробнее
Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

9-01-2022, 09:39

0

Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...

Подробнее
Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

10-01-2022, 11:44

0

Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим...

Подробнее
В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

Вчера, 18:09

0

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...

Подробнее
Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

9-01-2022, 16:19

0

В России скоро грянет денежная реформа, крупнейшая с периода 90-х годов прошлого века. Речь идет о внедрении новой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

9-01-2022, 12:49

0

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...

Подробнее
С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

9-01-2022, 10:49

0

Эксперты рассказали о нескольких категориях граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату в размере...

Подробнее
Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

9-01-2022, 13:09

0

В Центральном банке Российской Федерации рассказали, что будет с вкладами в банках граждан в первом месяце 2022 года....

Подробнее
В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

9-01-2022, 14:09

0

Четыре человека остались в Шарм-эль-Шейхе после отправки задержанного накануне рейса. Их забыли известить о вылете....

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться