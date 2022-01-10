Депутат Госдумы Делягин: у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране

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Недавно правительство Казахстана ввело новые меры, касаемо поддержания должного уровня жизни парламентариев. Так сообщает зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин. Он высказал свое мнение по поводу решения правительства Казахстана не увеличивать ставку депутатам на протяжении пяти лет. Как сказал Делягин, подобные решения в парламенте РФ даже не поднималось.
«Я убежден, что парламентариев обязательно нужно обеспечить как минимум средней заработной платой по России, и нынешние зарплаты министрам необходимо также подвязать к этому среднему коэффициенту. По поводу моратория: я настаиваю, что это решение правильное, поэтому его даже незачем обсуждать. В лучшем случае — это средняя зарплата по России, а в худшем — несколько таких зарплат. Учитывая должное государственное обеспечение, я считаю, что четыре зарплаты было бы достаточно».Делягин добавил, что депутаты из «Единой России» мешают организовать обсуждение по зарплатам для госслужащих.
До этого сообщалось, что в Казахстане отложили пересмотр зарплат для чиновников как минимум на 5 лет. Мораторий задел всех членов правительства и даже глав регионов. О таком решении заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Средняя зарплата в РФ в 2021 году достигла суммы в 54 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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