Часть граждан РФ c 10 по 14 января 2022 года получит 10 тыс. рублей от ПФР

Новый период выплат от Пенсионного фонда РФ для многих граждан начнется с 10 января 2022 года. По окончании новогодних праздников возобновит работу как сам Пенсионный фонд, так и банки России. Большинству россиян начислили пособия за январь раньше срока, еще в декабре. К тому же это коснулось и пенсионеров, у которых период выплат пенсионных пособий на карту начинается с 1 числа по 9. Помимо этого, раньше срока выдали пособия родителям-одиночкам и женщинам, которые на ранних сроках беременности встали на учет в медучреждении. Все остальные граждане начинают получать свои ежемесячные выплаты только сейчас.

В основном это касается семей, где второй малыш появился на свет после 1 января 2018 г. Этим родителям предоставляется право на получение пособия ежемесячно в случае, если их совместный доход не выше двух прожиточных минимумов в этом регионе. Такая помощь начнет поступать на счета граждан в самом скором времени. В некоторых отделениях ПФР добавили, что ежемесячное пособие из материнского капитала уже будет начислено банкам в первые рабочие дни января, с 10 по 14 число.

Стоит добавить, что сумма самого пособия приравнивается к детскому прожиточному минимуму, который различен по всей территории России. В среднем эта сумма приравнивается к 10-11 000 рублей. Именно такую выплату начислят на карты жителей РФ с детьми в самом скором времени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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