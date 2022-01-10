В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте пенсионных выплат и провести кадровые решения. По его мнению, некоторые члены правительства должны уйти в отставку.

Политик считает, что за последние несколько лет пенсии выросли лишь незначительно. За пять лет выплаты по старости увеличились на три тысячи рублей, чего просто недостаточно. Пенсии россиян обесцениваются из-за высокого уровня инфляции, так как стоимость товаров растет, а выплаты не увеличивается так быстро. Депутат подчеркнул, что у работающих пенсионеров выплаты уже обесценились в полтора раза.

«Мы призываем принять кадровые решения для членов правительства, которые ответственны за результаты этой работы», - отметил Миронов.

Между тем в Кремле заявили, что в ближайшее время правительство должно довести индексацию пенсий до уровня инфляции. Об этом в декабре говорил Владимир Путин, пишет primpress.ru . Президент выразил уверенность, что правительство выполнит свое обещание повысить пенсии на уровень инфляции. Известно, что с 1 января 2022 года пенсии были увеличены на 5,9 % при инфляции в 8%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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