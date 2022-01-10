Раскрыта неприятная правда об индексации пенсий России в январе

Экономические эксперты сообщили о новой неприятности, которая снова касается январской индексации. В этот раз российские пенсионеры, которым выдали увеличенные пособия в январе, недовольны тем, что им снова недоплатили. Доступный для всех онлайн-подсчет надбавки к выплате показал, что в итоге полученная сумма оказалась ниже, чем должна была быть. Сообщается, что те, кто поделился своими подсчетами, получили в итоге другую сумму после индексации в январе.

Напомним, что по указу президента РФ Владимира Путина, страховые пенсии с 1 января 2022 года повысили на 5,9% всем безработным пенсионерам.

При этом, когда пенсионеры получили деньги, оказалось, что им немного недодали. Недостаток у одних получателей всего 50 копеек, а у других пенсионеров недостает, по их подсчетам, по 10 рублей.

Экономисты говорят, что не нужно обращать внимание на такие недочеты, ведь недостаток мизерный. Но, учитывая сами по себе небольшие пенсии в России, к невыплаченным деньгам необходимо отнестись серьезно, ведь люди и правда, считают каждую копейку.

В то же время специалисты полагают, что таким образом власть могла сэкономить на выплатах пенсий значительную сумму денег. А тех счастливчиков, которым выдали пенсию с индексацией выше 5,9%, в соцсетях и вовсе не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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