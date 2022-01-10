Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 17:49

0

Image 16+
Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»
Фото из открытых источников

Пользователи мобильной и десктопной версии приложения «Сбербанк Онлайн» отныне смогут более оперативно и эффективно улучшить свои жилищные условия. Об этом рассказали в пресс-службе крупнейшего кредитного учреждения страны - Сбербанка.

Согласно предоставленной информации, приложение обзавелось новой и полезной функцией. Благодаря ей отныне пользователи «Сбербанк Онлайн» смогут бронировать квартиры для покупки на вторичном рынке и вносить задаток за объект недвижимости, перечислив деньги на специальный счет.

Доступен сервис будет как для клиентов, так и для партнеров сайта «Домклик», на котором и представлены объявления о продаже жилья.

Для бронирования квартиры пользователь приложения должен заполнить все пункты, указанные в договоре, подписать его и отправить продавцу. После того, как документ будет завизирован обеими сторонами, надо внести деньги на счет.

Эта процедура будет полностью безопасной, и Сбер, как утверждает издание «ПримПресс», это гарантирует.

Таким образом, внести задаток за приглянувшуюся квартиру можно онлайн, даже не выходя из дома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Депутат Госдумы Делягин: у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране

Вчера, 19:04

Часть граждан РФ c 10 по 14 января 2022 года получит 10 тыс. рублей от ПФР

Вчера, 18:29

В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

Вчера, 18:09

Раскрыта неприятная правда об индексации пенсий России в январе

Вчера, 17:54

Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 17:49

Тестирование цифрового рубля начнется в РФ до конца января

Вчера, 16:49

Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами в РФ

Вчера, 16:19

Юрист Оганова объяснила россиянам, почему нельзя отменить пенсионную реформу в стране

Вчера, 12:44

Названы категории пенсионеров, которые в феврале получат повышенную выплату

Вчера, 10:14

Одна категория пенсионеров в РФ получит 13000 рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Вчера, 08:19

Госдума РФ в 2022 году намерена повысить россиянам пенсии

10-01-2022, 23:24

Ряд изменений в квитанциях ЖКХ ожидает граждан в РФ в 2022 году

10-01-2022, 22:39

Экономист Ковригин указал на ошибки Центрального банка РФ

10-01-2022, 20:24

2000 рублей на карту «Мир»: граждан в России обрадовали новой выплатой с 12 января

10-01-2022, 15:59

Хазин раскрыл, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию

10-01-2022, 15:09

Некоторым жителям РФ дадут по 16 тыс. рублей с 10 января 2022 года

10-01-2022, 12:14

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля 2022 года

10-01-2022, 11:24

По 6 тыс. 500 рублей в месяц готовят новой категории пенсионеров в России в 2022 году

10-01-2022, 11:09

Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

9-01-2022, 16:19

Кто 10 января получит 10 000 рублей от ПФР

9-01-2022, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

9-01-2022, 22:19

0

Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...

Подробнее
Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

Вчера, 11:59

0

Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...

Подробнее
Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

9-01-2022, 09:39

0

Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...

Подробнее
Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

10-01-2022, 11:44

0

Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим...

Подробнее
В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

В Госдуме призвали найти виновного в низком росте пенсионных выплат

Вчера, 18:09

0

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...

Подробнее
Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

9-01-2022, 16:19

0

В России скоро грянет денежная реформа, крупнейшая с периода 90-х годов прошлого века. Речь идет о внедрении новой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

9-01-2022, 12:49

0

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...

Подробнее
С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

9-01-2022, 10:49

0

Эксперты рассказали о нескольких категориях граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату в размере...

Подробнее
Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

9-01-2022, 13:09

0

В Центральном банке Российской Федерации рассказали, что будет с вкладами в банках граждан в первом месяце 2022 года....

Подробнее
В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

9-01-2022, 14:09

0

Четыре человека остались в Шарм-эль-Шейхе после отправки задержанного накануне рейса. Их забыли известить о вылете....

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться