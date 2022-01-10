Сбербанк обрадовал пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Пользователи мобильной и десктопной версии приложения «Сбербанк Онлайн» отныне смогут более оперативно и эффективно улучшить свои жилищные условия. Об этом рассказали в пресс-службе крупнейшего кредитного учреждения страны - Сбербанка.

Согласно предоставленной информации, приложение обзавелось новой и полезной функцией. Благодаря ей отныне пользователи «Сбербанк Онлайн» смогут бронировать квартиры для покупки на вторичном рынке и вносить задаток за объект недвижимости, перечислив деньги на специальный счет.

Доступен сервис будет как для клиентов, так и для партнеров сайта «Домклик», на котором и представлены объявления о продаже жилья.

Для бронирования квартиры пользователь приложения должен заполнить все пункты, указанные в договоре, подписать его и отправить продавцу. После того, как документ будет завизирован обеими сторонами, надо внести деньги на счет.

Эта процедура будет полностью безопасной, и Сбер, как утверждает издание «ПримПресс» , это гарантирует.

Таким образом, внести задаток за приглянувшуюся квартиру можно онлайн, даже не выходя из дома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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