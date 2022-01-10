Тестирование цифрового рубля начнется в РФ до конца января

В России до конца января запустят пилотный проект по внедрению цифрового рубля.

Известно, что тестирование будет разбито на два этапа. На первом этапе протестируют эмиссию и переводы между физическими лицами, пишет газета «Известия». Это даст возможность включить цифровые кошельки. Пользователи смогут запрашивать баланс, данные по истории осуществленных операций. Физлицам предоставят возможность проводить операции по покупке и продаже цифровых рублей за безналичные.

Продлиться первая фаза до начала 2023 года. Уже известно, что в первом этапе тестирования будут задействованы такие банки, как «Сбер», ВТБ, «Альфа», Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», ПСБ, ДОМ.РФ, «Ак Барс», СКБ Банк, банк «Союз» и ТКБ.

На втором этапе ЦБ хочет протестировать взаимодействие граждан и бизнеса, а также бизнеса с государством. Этот этап предполагает подключение Федерального казначейства, а также реализацию функциональности смарт-контрактов.

Эксперты Центробанка ожидают, что за три года в расчетах физических лиц за товары и услуги на долю цифрового рубля будет приходиться до 30%.

Цифровой рубль, объясняют в ЦБ, позволит ускорить развитие сервисов безналичной оплаты. Он вводится не для того, чтобы заменить полностью наличные деньги в ближайшей перспективе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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