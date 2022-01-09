Названы категории пенсионеров, которые в феврале получат повышенную выплату

Уже в феврале 2022 года некоторые категории пожилых граждан получат повышенные выплаты. Как сообщили специалисты, процент индексации выплат для них может быть установлен на более высоком показателе.

Напомним, что с 1 января были повышены страховые выплаты неработающих пенсионеров. Как известно, в эту категории входит большая часть пожилых россиян.

Но с 1 февраля индексация затронет не сумму самой пенсии, а различные специальные выплаты, которые получают многие граждане преклонного возраста. Прежде всего речь идет о ежемесячной денежной выплате, а также о наборе социальных услуг.

Как запланировало правительство, такие выплаты должны быть повышены на пять с лишним процентов, пишет primpress.ru . Но индексация привязана к росту цен за минувший год. А, как ранее отмечалось, уровень инфляции оказался выше восьми процентов. Поэтому показатель индексации будет выше запланированного.

В феврале повысят выплаты федеральных льготников, к которым относится ряд категории пенсионеров - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также граждане, которые служили во времена ВОВ. В эту категорию входят также блокадники, граждане, которые во время войны были заняты в важных сферах, члены семей погибших участников ВОВ и дети-инвалиды.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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