Названы категории пенсионеров, которые в феврале получат повышенную выплату

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января
Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...Подробнее
Уже в феврале 2022 года некоторые категории пожилых граждан получат повышенные выплаты. Как сообщили специалисты, процент индексации выплат для них может быть установлен на более высоком показателе.
Напомним, что с 1 января были повышены страховые выплаты неработающих пенсионеров. Как известно, в эту категории входит большая часть пожилых россиян.
Но с 1 февраля индексация затронет не сумму самой пенсии, а различные специальные выплаты, которые получают многие граждане преклонного возраста. Прежде всего речь идет о ежемесячной денежной выплате, а также о наборе социальных услуг.
Как запланировало правительство, такие выплаты должны быть повышены на пять с лишним процентов, пишет primpress.ru. Но индексация привязана к росту цен за минувший год. А, как ранее отмечалось, уровень инфляции оказался выше восьми процентов. Поэтому показатель индексации будет выше запланированного.
В феврале повысят выплаты федеральных льготников, к которым относится ряд категории пенсионеров - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также граждане, которые служили во времена ВОВ. В эту категорию входят также блокадники, граждане, которые во время войны были заняты в важных сферах, члены семей погибших участников ВОВ и дети-инвалиды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...Подробнее
Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...Подробнее
Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...Подробнее
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим...Подробнее
В России скоро грянет денежная реформа, крупнейшая с периода 90-х годов прошлого века. Речь идет о внедрении новой...Подробнее
При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...Подробнее
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...Подробнее
В Центральном банке Российской Федерации рассказали, что будет с вкладами в банках граждан в первом месяце 2022 года....Подробнее
Эксперты рассказали о нескольких категориях граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату в размере...Подробнее
Комментировать