Одна категория пенсионеров в РФ получит 13000 рублей вместе с пенсией в январе 2022 года

Уже в январе 2022 года многим пожилым гражданам выплатят доплату к пенсии в новом размере.

Как объяснили эксперты, она выросла за счет индексации, передает PRIMPRESS .

В России страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексировали с 1 января 2022 года на 5,9%. В правительстве заявили, что за счет индексации средняя прибавка к пенсии составила 1 тыс. рублей. Но, конечно же, рассчитывалась сумма индексации для каждого индивидуально, поэтому немало граждан получили меньше этой суммы, но также много и тех, у кого пенсия выросла более чем на 1 тыс. рублей.

Выросла также фиксированная выплата к пенсии. Она начисляется в двойном размере всем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Ее размер с 1 января 2022 года тоже вырост и теперь она составляет 6,4 тыс. рублей. То есть, пожилым гражданам, отпраздновавшим 80-летие, выплатят около 12,8 тыс. рублей.

Перечисляться деньги будут после 10 января по обычному графику. А тем, кто получает выплату в первых числах месяца, ее могли выплатить еще в декабре прошлого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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