Ряд изменений в квитанциях ЖКХ ожидает граждан в РФ в 2022 году

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В 2022 году в Российской Федерации ждут увеличения тарифов на коммунальные услуги, но их поднимут в связи с нынешним уровнем инфляции - не более чем на 4%.
Индексация тарифов по регионам РФ приравнивается к 2,9% (Свердловская область) до 6,5% (Чечня). Среди остальных регионов, где увеличение тарифов выше обычного - Москва (+6%) и Санкт-Петербург (+6,3%), приведенные в пример показатели - это максимум, субъекты могут индексировать тарифы на свое усмотрение, но только в сторону уменьшения.
Жильцы в новых многоэтажных домах будут меньше платить за отопление - с начала года начинает действовать новая методика расчета данных по отопительным услугам. А вот стоимость капремонта не может быть увеличена больше, чем на четверть.
Субсидии на тарифы жилищно-коммунальных услуг и жилого помещения выдавать в 2022 году будут чаще - субсидии не предполагаются лишь для тех россиян, у которых огромные долги по коммуналке, но доказать задолженность будет труднее. Одного обращения в управляющую организацию будет мало, необходимо получить и решение суда. Такие меры установлены для того, чтобы нечестные "управляйки" не причисляли к должникам неугодных, к примеру, активистов, которые сетуют на её некачественную работу. Сведения о долгах предприятий будут размещены в системе ГИС ЖКХ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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