Госдума РФ в 2022 году намерена повысить россиянам пенсии

Вчера, 23:24

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Госдума РФ в 2022 году намерена повысить россиянам пенсии
Фото из открытых источников

Согласно федеральному закону от 3 октября 2018 года (№350-ФЗ), страховые пенсионные выплаты в РФ и дополнительные фиксированные выплаты должны индексироваться выше уровня инфляции. Установленный период действия этого закона – 2019-2024 годы. По статистическим данным, в 2021 году инфляция в РФ не должна была быть выше 4-4,5%, а сумма индексации пенсий приравнивалась к 5,9%.

На сегодняшний день, инфляция в России выше 8%, о чем 23 декабря сообщил президент России Владимир Путин. Он заявляет, что Кабмин найдет выход из ситуации и поддержит доходы и уровень жизни пенсионеров. Специалисты прогнозируют дополнительные издержки из бюджета на повторную индексацию пособий в 150-200 млрд рублей.

«Власть Российской Федерации будет делать все необходимое, чтобы воплотить в реальность обещанные пенсии. Раньше мы всегда с этим справлялись, так что решим этот вопрос и в этом году», – заявил президент.

После обращения Путина глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что рассмотрят переиндексацию пенсий в парламенте уже в начале 2022 года. В январе Нилов поделился, что переиндексация возможна с 1 февраля. 

Как утверждает депутат Светлана Бессараб, Дума ждет подведения официальных экономических итогов 2021 года, а уже после будет принимать необходимый уровень индексаций пенсий по существующей инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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