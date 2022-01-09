Госдума РФ в 2022 году намерена повысить россиянам пенсии

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Согласно федеральному закону от 3 октября 2018 года (№350-ФЗ), страховые пенсионные выплаты в РФ и дополнительные фиксированные выплаты должны индексироваться выше уровня инфляции. Установленный период действия этого закона – 2019-2024 годы. По статистическим данным, в 2021 году инфляция в РФ не должна была быть выше 4-4,5%, а сумма индексации пенсий приравнивалась к 5,9%.
На сегодняшний день, инфляция в России выше 8%, о чем 23 декабря сообщил президент России Владимир Путин. Он заявляет, что Кабмин найдет выход из ситуации и поддержит доходы и уровень жизни пенсионеров. Специалисты прогнозируют дополнительные издержки из бюджета на повторную индексацию пособий в 150-200 млрд рублей.
«Власть Российской Федерации будет делать все необходимое, чтобы воплотить в реальность обещанные пенсии. Раньше мы всегда с этим справлялись, так что решим этот вопрос и в этом году», – заявил президент.
После обращения Путина глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что рассмотрят переиндексацию пенсий в парламенте уже в начале 2022 года. В январе Нилов поделился, что переиндексация возможна с 1 февраля.
Как утверждает депутат Светлана Бессараб, Дума ждет подведения официальных экономических итогов 2021 года, а уже после будет принимать необходимый уровень индексаций пенсий по существующей инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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