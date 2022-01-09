Экономист Ковригин указал на ошибки Центрального банка РФ

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Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин считает, что в России опасно бороться с инфляцией, повышая ключевую ставку. Эксперт прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что Россия занимает лучшую позицию в мире по макроэкономическим показателям (низкий госдолг, профицит бюджета), а также о том, что ЦБ ведет борьбу с инфляцией, поэтому придется еще раз повысить ключевую ставку.
Для России, где большая часть населения находится у черты бедности, недопущение сильной инфляции — вопрос жизни и смерти, заметил эксперт. Российский ЦБ начал повышать ключевую ставку в условиях общемировой тенденции повышения уровня инфляции. Но экономист подчеркнул, что европейский и американский финансовые регуляторы не прибегали к ужесточению денежно-кредитной политики до последнего. В этих странах не началась гиперинфляция и были сохранены постпандемические проценты экономического роста. Сейчас инфляцию в России вызывают рост издержек и уменьшение совокупного предложения. Ковригин отметил, что дорожают кредиты и ухудшаются условия для ведения бизнеса, пишет regnum.ru.
Научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов в свою очередь заявил, что предпринятые регулятором меры, которые направлены на снижение уровня инфляции, неэффективны, так как ее причины заключаются не только в монетарной сфере, они еще связаны с конъюнктурой цен на мировом рынке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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