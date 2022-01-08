2000 рублей на карту «Мир»: граждан в России обрадовали новой выплатой с 12 января

В ближайшие дни отдельные категории граждан в РФ смогут получить на карту «Мир» новую денежную выплату. Как сообщает Primpress , размер ее составит 1000-2000 рублей. Выплата вводится в качестве замены мер социальной поддержки граждан в натуральном виде на деньги и назначается только по заявлению.

Как уточняет издание, ранее региональные власти обеспечивали беременных и кормящих матерей питательными смесями для детей до 3 лет. Но недавно было решено заменить помощь в натуральном виде денежной выплатой. Так, на ребенка до 6 месяцев будут начислять ежемесячно по 2000 рублей в месяц. Мамы малышей от полугода до 3 лет будут получать выплату в размере 1000 рублей ежемесячно.

Подчеркивается, что такую же сумму будут платить и беременным женщинам.

Впрочем, не всем. Данное пособие полагается только тем семьям, уровень доходов которых не достигает прожиточного минимума. Выплату назначат также тем, кому дополнительное питание было назначено врачом.

Для того чтобы выплата была назначена тем, кто на нее претендует, следует обратиться в местные органы социальной защиты населения с соответствующим заявлением. Дополнить его следует пакетом документов, в том числе справкой доктора. Перечисляться средства после назначения выплаты будут ежемесячно в автоматическом режиме на карту национальной платежной системы «Мир». По желанию деньги можно получать и через отделения «Почты России» по месту жительства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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