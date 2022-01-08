Хазин раскрыл, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию

Для успешной борьбы с ростом уровня инфляции Центробанку следует изменить денежно-кредитную политику. В этом убежден известный экономист страны Михаил Хазин.

В беседе с корреспондентом агентства REGNUM он заявил, что денежно-кредитная политика регулятора должна быть изменена таким образом, чтобы можно было осуществить реальное импортозамещение товаров народного потребления.

«В этом случае импорт стал бы сокращаться, следовательно, импортируемая инфляция тоже бы пошла на спад», — пояснил Хазин.

Ранее экономист раскритиковал борьбу с инфляцией в России, отметив, что в стране ее только имитируют.

Напомним, инфляция в стране по итогам прошлого года стала рекордной за последние несколько лет, пробив отметку в 8%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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