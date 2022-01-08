Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля 2022 года

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С 1 апреля 2022 года произойдет индексация социальных пенсий — такую информацию представили в ПФР. Ожидается, что рост выплат в указанном сегменте достигнет 7.7%, передает «Российская газета».
Согласно статистике, более 3 миллионов россиян являются обладателями социальной пенсии, которая назначается по возрасту на 5 лет позже, в сравнении со страховыми пенсиями. Для получателей такой выплаты, с 1 апреля текущего года произойдет повышение на 7.7%, о чем сообщили представители Пенсионного фонда РФ. Также указывается, что индексация коснется и получателей пенсий по государственному обеспечению — к ним относятся госслужащие, военные, инвалиды, нетрудоспособные граждане.
Эксперты напомнили, что в 2021 году показатель социальной пенсии вырос на 3.4%, и составит 10 183 рубля — прогнозируется, что после апрельской индексации, ее размер составит почти 11 тысяч рублей. При этом согласно заложенному бюджету ПФР на 2022-2024 годы, в 2023 году социальные пенсии повысятся еще на 2.5%, а в 2024 году — на 9.9%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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