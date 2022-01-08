Некоторым жителям РФ дадут по 16 тыс. рублей с 10 января 2022 года

Отдельная категория россиян может претендовать на получение новой увеличенной денежной выплаты, которая будет сформирована уже с 10 января текущего года. При этом указывается, что для получения такой материальной помощи необходимо подать заявление в местном управлении органов социальной защиты населения, передает «Primpress.ru».

По комментарию специалистов органов соцзащиты населения, каждый гражданин РФ, который имеет в наличии один из почетных нагрудных знаков, выдаваемых на станциях переливания крови, может получить существенную материальную помощь от государства. Примечательно, что денежная выплата может быть предоставлена даже при наличии статуса почетного донора, полученного еще при СССР. Указанная материальная выплата является разовой, и предоставляется каждый год — причем каждые 12 месяцев она проходит индексацию, и увеличивается в размере.

В 2022 году сумма денежной помощи для почетных доноров крови составит почти 16 тысяч рублей — итоговое значение варьируется в зависимости от региона проживания гражданина. Для того, чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в местном управлении соцзащиты, а также предоставить ряд подтверждающих документов — непосредственно отличительный знак почетного донора крови, СНИЛС и реквизиты банковской карты, куда будет произведена оплата.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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