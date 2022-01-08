Некоторым жителям РФ дадут по 16 тыс. рублей с 10 января 2022 года

Сегодня, 12:14

0

Image 16+
Некоторым жителям РФ дадут по 16 тыс. рублей с 10 января 2022 года
Фото из открытых источников

Отдельная категория россиян может претендовать на получение новой увеличенной денежной выплаты, которая будет сформирована уже с 10 января текущего года. При этом указывается, что для получения такой материальной помощи необходимо подать заявление в местном управлении органов социальной защиты населения, передает «Primpress.ru».

По комментарию специалистов органов соцзащиты населения, каждый гражданин РФ, который имеет в наличии один из почетных нагрудных знаков, выдаваемых на станциях переливания крови, может получить существенную материальную помощь от государства. Примечательно, что денежная выплата может быть предоставлена даже при наличии статуса почетного донора, полученного еще при СССР.  Указанная материальная выплата является разовой, и предоставляется каждый год — причем каждые 12 месяцев она проходит индексацию, и увеличивается в размере. 

В 2022 году сумма денежной помощи для почетных доноров крови составит почти 16 тысяч рублей — итоговое значение варьируется в зависимости от региона проживания гражданина. Для того, чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в местном управлении соцзащиты, а также предоставить ряд подтверждающих документов — непосредственно отличительный знак почетного донора крови, СНИЛС и реквизиты банковской карты, куда будет произведена оплата.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

2000 рублей на карту «Мир»: граждан в России обрадовали новой выплатой с 12 января

Сегодня, 15:59

Хазин раскрыл, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию

Сегодня, 15:09

Некоторым жителям РФ дадут по 16 тыс. рублей с 10 января 2022 года

Сегодня, 12:14

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля 2022 года

Сегодня, 11:24

По 6 тыс. 500 рублей в месяц готовят новой категории пенсионеров в России в 2022 году

Сегодня, 11:09

Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

Вчера, 16:19

Кто 10 января получит 10 000 рублей от ПФР

Вчера, 16:19

Центробанк сообщил, что будет с вкладами граждан в России в январе 2022 года

Вчера, 13:09

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Вчера, 12:49

Эксперт напомнил кредитным должникам о введенном для них в этом году послаблении

Вчера, 11:09

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Вчера, 09:39

По 10 тыс. рублей в месяц получит одна категория граждан России в 2022 году

Вчера, 09:24

Россияне получат выплату в 20 тысяч рублей за каждого рожденного ребенка

Вчера, 09:19

Пенсионную реформу в РФ могут отменить из-за Казахстана

Вчера, 09:14

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

8-01-2022, 16:14

Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

8-01-2022, 15:09

Сбербанк запустил для россиян вклад с самым высоким доходом до 8% годовых

8-01-2022, 12:04

Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

8-01-2022, 10:09

Пенсионный эксперт Власов раскрыл гражданам в России несправедливость выплат на погребение

8-01-2022, 09:24

Одна категория граждан в России получит разовую выплату в 35 тыс. рублей

7-01-2022, 21:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

Вчера, 22:19

0

Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...

Подробнее
Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

8-01-2022, 15:09

0

Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная...

Подробнее
Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

8-01-2022, 16:14

0

Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...

Подробнее
Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Вчера, 09:39

0

Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...

Подробнее
Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

8-01-2022, 10:09

0

Председатель правления Сбербанка Герман Греф обратил внимание граждан на крайне высокую инфляцию, в которой Россия...

Подробнее
Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

7-01-2022, 17:04

0

Силы Североатлантического альянса более 5 суток осуществляют поиск российской подлодки «Новороссийск», которая может...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

7-01-2022, 19:49

0

Сегодня около часа дня на трассе «Псков» в районе городского поселения Толмачёво произошло столкновение двух иномарок....

Подробнее
За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

8-01-2022, 17:53

0

При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...

Подробнее
Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

8-01-2022, 14:09

0

Смольный отчитался о проверках предприятий малого и среднего бизнеса. С начала января предприниматели вынуждены...

Подробнее
Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Вчера, 12:49

0

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться