По 6 тыс. 500 рублей в месяц готовят новой категории пенсионеров в России в 2022 году

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России
Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...Подробнее
Очередной категории пенсионеров Российской Федерации готовят новую денежную выплату. Проект закона об этом собираются продвигать на протяжении нынешней весенней сессии народные избранники Государственной думы. Об этом сегодня, в понедельник, 10 января 2022 года, написало информационное онлайн издание PRIMPRESS со ссылкой на PensNews.
Ещё одну материальную помощь людям преклонного возраста планируют подготовить народные избранники одной из фракций Госдумы. Руководитель депутатской фракции сообщил, что весной 2022 года их партия будет вносить на рассмотрение в нижнюю палату парламента особо важный для российского населения проект закона. Депутаты собираются добиться назначения правительством России добавки ещё одной категории отечественных пенсионеров. Новая выплата предназначена гражданам, дожившим до 75 лет.
В настоящее время прибавка к существующей пенсии оформляется лишь тем людям пенсионного возраста, которые отмечают 80 лет. Для них фиксированная выплата к пенсии увеличивается вдвое. То есть к пенсии прибавляется сейчас 6400 рублей. Новый законопроект предполагает снижение возраста для введения такой доплаты на пять лет. То есть получать указанную сумму на счет ежемесячно смогут уже 75-летние, а не только 80-летние пенсионеры.
Также он добавил, что фракция намерена бороться за возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. Такой документ снова будет внесен в Госдуму уже в этом году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...Подробнее
Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная...Подробнее
Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...Подробнее
Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...Подробнее
Председатель правления Сбербанка Герман Греф обратил внимание граждан на крайне высокую инфляцию, в которой Россия...Подробнее
Силы Североатлантического альянса более 5 суток осуществляют поиск российской подлодки «Новороссийск», которая может...Подробнее
Сегодня около часа дня на трассе «Псков» в районе городского поселения Толмачёво произошло столкновение двух иномарок....Подробнее
При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...Подробнее
Смольный отчитался о проверках предприятий малого и среднего бизнеса. С начала января предприниматели вынуждены...Подробнее
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...Подробнее
Комментировать