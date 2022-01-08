По 6 тыс. 500 рублей в месяц готовят новой категории пенсионеров в России в 2022 году

Сегодня, 11:09

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По 6 тыс. 500 рублей в месяц готовят новой категории пенсионеров в России в 2022 году
Фото из открытых источников

Очередной категории пенсионеров Российской Федерации готовят новую денежную выплату. Проект закона об этом собираются продвигать на протяжении нынешней весенней сессии народные избранники Государственной думы. Об этом сегодня, в понедельник, 10 января 2022 года, написало информационное онлайн издание PRIMPRESS со ссылкой на PensNews. 

Ещё одну материальную помощь людям преклонного возраста планируют подготовить народные избранники одной из фракций Госдумы. Руководитель депутатской фракции сообщил, что весной 2022 года их партия будет вносить на рассмотрение в нижнюю палату парламента особо важный для российского населения проект закона. Депутаты собираются добиться назначения правительством России добавки ещё одной категории отечественных пенсионеров. Новая выплата предназначена гражданам, дожившим до 75 лет. 

В настоящее время прибавка к существующей пенсии оформляется лишь тем людям пенсионного возраста, которые отмечают 80 лет. Для них фиксированная выплата к пенсии увеличивается вдвое. То есть к пенсии прибавляется сейчас 6400 рублей. Новый законопроект предполагает снижение возраста для введения такой доплаты на пять лет. То есть получать указанную сумму на счет ежемесячно смогут уже 75-летние, а не только 80-летние пенсионеры. 

Также он добавил, что фракция намерена бороться за возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. Такой документ снова будет внесен в Госдуму уже в этом году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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