Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

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В России скоро грянет денежная реформа, крупнейшая с периода 90-х годов прошлого века. Речь идет о внедрении новой валюты, которое начнется сразу после новогодних праздников, то есть 10 января. Такую новость сообщила заместитель руководителя Центробанка Ольга Скоробогатова. Она также отметила, что цифровую валюту будут запускать в массы поэтапно. Сначала будет проведено тестирования новых денег. А затем их опробуют уже на переводах между физлицами и между юридическими лицами.
Цифровой рубль в будущем будет играть ту же роль, что и наличные деньги или банковские карты. По словам Скоробогатовой, пилотирование операций первого этапа будет проведено с 12 банками, в число которых вошел и Сбербанк, и другие кредитные организации из топ-20, пишет primpress.ru.
К платформе цифрового рубля подключат и Федеральное казначейство. На завершающем этапе новую валюту подключат к денежному обмену между государствами. Важным моментом станет оплата такой валютой в офлайн-пространстве.
Как сказали в ЦБ, цифровой рубль создается с целью внедрения его в денежную систему страны. Новая валюта должна стать полноценным третьим способом проведения финансовых операций. Однако цифровые деньги не отменяют текущие, но станут им дополнением, как когда-то стали банковские карты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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