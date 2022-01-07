Кто 10 января получит 10 000 рублей от ПФР

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С 10 января в кредитные организации будут зачисляться деньги от Пенсионного фонда, которые уже направят их получателям. Стоит заметить, что с 10 числа в России начнется первый выплатной период января.
Многие россияне получили свои выплаты за январь в декабре. Речь идет о пенсионерах, у которых период получения денег приходится на период с 1 по 9 января. Также досрочно были выплачены деньги одиноким родителям и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. Сейчас деньги получат семьи, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Если доход родителей не превышает двух прожиточных минимумов, то они получат право на зачисление выплаты ежемесячно. Эти выплаты начнут приходить на карты граждан уже в ближайшие дни. Как сообщили в региональных отделениях ПФР, ежемесячные выплаты из материнского капитала поступят в банки в период с 10 по 14 января, пишет primpress.ru.
Стоит сказать, что размер самой выплаты равен детскому прожиточному минимуму, установленному в регионе. В среднем эта сумма равна 10-11 тысячам рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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