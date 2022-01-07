Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

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Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия ежегодно теряет 136 трлн рублей в год. По его словам, эта сумма равна шести годовым бюджетам. Если разделить эту сумму на все население России, вместе с новорожденными, то получается, что каждый гражданин ограблен на 1 млн рублей в год, подчеркнул депутат.
Политик обратил внимание на то, что на эти деньги можно сделать бесплатным образование, бесплатным здравоохранение, можно построить школы и дворцы культуры.
«Однако власти говорят, что это популизм, подчеркнул парламентарий. Вместо этого надо грабить и вывозить, грабить и вывозить», отметил Арефьев.
«Вот это и есть экономическая политика и благосостояние на сегодня. От этого народ богатым не будет», констатировал нардеп.
Он также упомянул, что по данным Международного валютного фонда, размер теневой экономики в России оценивается в 38% ВВП, пишет regnum.ru . Если учесть налоги, которые не уплачены с теневой экономики, то получается 15 трлн рублей, добавил политик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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