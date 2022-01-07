Эксперт напомнил кредитным должникам о введенном для них в этом году послаблении

У граждан России с начала 2022 года появилась возможность сохранения определённой части доходов, которые не должны будут забираться приставами для погашения кредитных обязательств. Напоминание об этом накануне прозвучало в интервью заслуженного юриста страны Ивана Соловьёва.

Юрист рассказал, что сейчас российские должники получили право обращаться в подразделения ФССП, которые возбудили или ведут в отношении них исполнительные производства о наложении взыскания на доходы с заявлением о сохранении зарплаты или иных доходов в размере прожиточного минимума ежемесячно. Со слов Соловьёва, эта сумма теперь будет считаться неприкосновенной, так как является необходимой для существования самого гражданина, а также его иждивенцев.

Правда, как подчеркнул юрист, есть небольшой нюанс: новые правила на коснутся тех, с кого взыскиваются алименты, средства для возмещения вреда, причинённого здоровью или в связи со смертью кормильца, а также для возмещения ущерба, связанного с совершением преступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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