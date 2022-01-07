Пенсионную реформу в РФ могут отменить из-за Казахстана

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Ситуация в Казахстане может стать причиной того, что в России отменят пенсионную реформу. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов, передает PRIMPRESS. Он подчеркнул, что его партия продолжит добиваться снижения пенсионного возраста.
Лидер коммунистов уверен, что пенсионную реформу, принятую в 2018 году, необходимо отменить, так как в ее основе «людоедские» изменения в законодательстве.
По словам депутата, низкий уровень пенсий платит государство тем пенсионерам, которые пока еще есть в стране. Он подчеркнул, что население продолжает вымирать. А из-за того, что пенсионный возраст повышается, молодые семьи уже не рассчитывают, что им помогут в воспитании детей бабушки и дедушки.
Зюганов в своем обращении, размещенном в Telegram, обратил внимание на ситуацию в Казахстане. Он подчеркнул, что там также планировали поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет. Это тоже стало одним из факторов, который сыграл на ухудшение настроений.
Чтобы гарантировать безопасность внутри страны, отметил Зюганов, важно вести «умную экономическую и социальную политику», которая осуществляется исключительно в интересах простых людей.
«В противном случае мы не решим ни одной задачи развития, повышения благосостояния наших граждан и станем уязвимой мишенью для внешних сил», – уверен политик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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