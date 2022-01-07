Россияне получат выплату в 20 тысяч рублей за каждого рожденного ребенка

Новую выплату получат родители на каждого ребенка уже с февраля 2022 года.

Им будет начислено пособие, которое составляет почти 20 тыс. рублей, передает PRIMPRESS .

Эта выплата будет выплачиваться на детей, рожденных в России. 19 981 рубль получат родители независимо от уровня доходов семьи, если ребенок был рожден в любом российском регионе.

Мать такую выплату оформляет через своего работодателя, если она работала до родов. Если же в семье никто не трудится, то такая выплата будет начисляться через отделения социальной защиты населения.

Стоит отметить, что некоторые регионы вводят свои коэффициенты, за счет чего размер выплаты существенно вырастает.

Так, к примеру, в Москве выплата может достигать 92 570 рублей, если женщина родила первого ребенка до 35 лет. Выплата за второго ребенка составит 130 998 рублей, а за третьего ей будет выплачено пособие в размере 187 140 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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