Россияне получат выплату в 20 тысяч рублей за каждого рожденного ребенка

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%
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Новую выплату получат родители на каждого ребенка уже с февраля 2022 года.
Им будет начислено пособие, которое составляет почти 20 тыс. рублей, передает PRIMPRESS.
Эта выплата будет выплачиваться на детей, рожденных в России. 19 981 рубль получат родители независимо от уровня доходов семьи, если ребенок был рожден в любом российском регионе.
Мать такую выплату оформляет через своего работодателя, если она работала до родов. Если же в семье никто не трудится, то такая выплата будет начисляться через отделения социальной защиты населения.
Стоит отметить, что некоторые регионы вводят свои коэффициенты, за счет чего размер выплаты существенно вырастает.
Так, к примеру, в Москве выплата может достигать 92 570 рублей, если женщина родила первого ребенка до 35 лет. Выплата за второго ребенка составит 130 998 рублей, а за третьего ей будет выплачено пособие в размере 187 140 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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