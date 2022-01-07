Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%
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Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров.
Решение об увеличенном проценте индексации принято на фоне решения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.
Она объяснила, что повышенный процент индексации запланирован для тех пенсионеров, которые получают социальные и государственные пенсии. Их размер зависит напрямую от размера прожиточного минимума.
В декабре минувшего года глава государства сообщил, что прожиточный минимум, равно как и минимальный размер оплаты труда были повышены не на 2,5, а сразу на 8,6%. То есть, его планировали повысить сразу в несколько раз, после чего минимум для пенсионеров на федеральном уровне был бы на уровне 10 882 рублей, что на 862 рубля выше, чем в 2021 году.
При этом в бюджете Пенсионного фонда на 2022 год заложили повышение социальных пенсий на 2,3%. Но такую индексацию придется пересмотреть, так как она прописана с учетом прежних цифр.
А вот страховые пенсии по старости не привязаны к прожиточному минимуму и зависят от роста потребительских цен. Страховые пенсии в январе проиндексировали на 5,9% и теперь идут разговоры о необходимости доиндексировать этот вид пенсии, поскольку проведенная индексация существенно ниже инфляции предыдущего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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